Gazze’de hayatını kaybedenler için Ordu’daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

Ordu’da da öğle namazını müteakip tüm camilerde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi, tekbir getirildi.

Altınordu ilçesi Yalı (Aziziye) Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazına Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.