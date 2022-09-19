Ordu’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Ordu’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Törende Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Ardından Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirerek, vatan için her zaman göreve hazır olduklarını belirttiler.