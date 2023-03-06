Ordu’da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaç otomobile hasar verdi.

Ordu’da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaç otomobile hasar verdi.

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan fırtına, il genelinde etkisini devam ettiriyor. Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bulunan ağaç, fırtına nedeniyle köküne yakın bir yerden kırıldı. Bu esnada burada bulunan bir iş yerinde hasar oluşurken, ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacı küçük parçalara ayırarak otomobile ulaştı. Bu esnada aracın bagaj kısmına saplanan ağaç dalı, fırtınanın şiddetini gösterdi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışması sürüyor.