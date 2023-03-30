Ordu’da orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticilerin, zirai don tehlikesine karşı endişeli bekleyişleri sürüyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de etkili oldu. Ordu’da orta ve yüksek kesimlerde de çiçek açan fındık dalları yağ nedeniyle kar altında kaldı. Etkili olan kar yağışı sonrası bahçelerinde mahsullerini kontrole giden üreticiler, tedirgin olduklarını belirttiler.

"Mart ayı sonunda yağan kar bizi her zaman tedirgin ediyor"

Mart aylarının son günlerinde etkili olan kar yağışının üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen fındık üreticisi Murat Serin, “Kar yağışı sonrası bahçelerimize gelerek kontroller yapmaya başladık. Sıcaklık sıfırın altına düştü, umarım zirai don yaşanmaz. Mart ayında yağan kar biz üreticileri endişe içine soktu. Üzücü bir hadise yaşanmaması için dua ediyoruz” dedi.

"Fındığımızı bekliyoruz"

Bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve buna bağlı olarak fındık bahçelerinde don nöbeti tuttuklarını ifade eden üretici Tuğrul Hamzaçebioğlu ise “Fındığımızı bekliyoruz. Don endişesi içinde bahçelerimizde nöbetimizi sürdüreceğiz. Kendimizce önlemler aldık. Hava sıcaklığı düşerse eski bir sistem olan bahçelerde lastik yakmayı düşünüyoruz. Bahçelerimizi herhangi bir durum için sigorta yaptırmıştık fakat yine de endişeli bekleyişimiz devam etmekte. İnşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız” ifadelerine yer verdi.