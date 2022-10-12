Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan fındık tirmidi tezgahlardaki yerlerini aldı.

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan fındık tirmidi tezgahlardaki yerlerini aldı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, Ordu’da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu’nun yüksek kesimlerinde yağışların ardından belirli bir süre fındık bahçelerinde oluşan ve hasat edilen tirmit, kavurma, turşu ve mıhlama olarak tüketiliyor. Kendine has kokusu, lezzeti ve aromasıyla insanların talep gösterdiği tirmit, gurbetçiler tarafından da talep görüyor.

Ordu’da seyyar olarak fındık tirmidi satışı yapan Recep Ali Muharrem, mantar türleri arsında en fazla talebin fındık tirmidine olduğunu aktardı. Tirmitleri Korgan, Aybastı ve yüksek kesimli diğer noktalardan toplandığını söyleyen Muharrem, “Şuanda çok güzel ve bol tirmit var, insanlar da aşırı derecede rağbet gösteriyor. En çok kavurma olarak tüketiliyor, insanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Şuanda kilogramı 50-60 TL arasında satılıyor. Bu kadar bol olmasa fiyatı 80 lirayı bulurdu. Bir süre daha hasadı devam eder” dedi.