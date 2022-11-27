Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen, hamsi festivalinde katılımcılara 10 ton ızgara ve döner hamsi ikram edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde hamsi döneri ve hamsi tatlısı da katılımcıların beğenisini topladı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen, hamsi festivalinde katılımcılara 10 ton ızgara ve döner hamsi ikram edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde hamsi döneri ve hamsi tatlısı da katılımcıların beğenisini topladı.

Fatsa Belediyesi ile Fatsa Denekler Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Izgarada, yağda ve döner olarak pişirilen toplam 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edilirken, alanda ise renkli görüntüler oluştu. Binlerce insanın katılım sağladığı festivalde vatandaşlar, ekmek arası hamsinin keyfini çıkarttı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde kurulan festival alanında bu yıl ilk kez yapılan hamsi döneri ile hamsi pilavı vatandaşların beğenisini topladı.

Vatandaşlar, ilk kez gördükleri hamsi dönerini farklı bulduklarını ve beğendiklerini belirterek, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Fatsa Dernekler Federasyon Başkanı Erol Dinç’e teşekkür etti.

"Festival denilince akla Fatsa geliyor"

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti. Vatandaşların, bu etkinlikler sayesinde bir arada eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kibar, “Festival denilince akla Fatsa geliyor. Bir çok festivale ev sahipliği yapıyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi bu festivallerde gelecek nesile aktarmada katkıda bulunuyoruz. Herkese emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Festival dolu Fatsa ilçemizde hamsi festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Erol Dinç ise “Anlamlı bir festivali ilçemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hamsi festivalinde vatandaşlarımıza ızgarasından, dönerine hamsinin her yapılışını ikram ettik. Halkımızı birleştirmek amaçlı bu festivali yaptık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Fatsa ilçesi değil tüm ilçelerle birlikte bu etkinliği yaptık. Geleneksel hamsi festivalimize katılım sağlayan destek verenlere minnettarız” diye konuştu.

Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.