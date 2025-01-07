Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Zihni Özgan (29), arızalanan buharlı ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özgan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Özgan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.