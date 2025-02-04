Ordu’nun Ünye ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri tarafından oluşturulan 4 farklı kontrol noktasında eş zamanlı olarak okul servis araçları denetlendi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. döneminin başlaması ile birlikte denetimlerler sıklaştırıldı. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmeleri amacıyla Liseler Mahallesi, Kaledere Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda öğrenci taşımacılığı yapan servisler kontrol edildi. Uygulamada 68 servis aracı denetlenirken, öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücülerine de bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerden öğrencilere hassas uyarı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından okul servislerinde bulunan öğrencilerde ekipler tarafından hassasiyetle uyarıldı. Ekipler öğrencilere emniyet kemerinin öneminin yanı sıra, kurallara uyulması konusunda hassas olmalarını istedi. Öğrenciler ise yapılan uyarılar karşısında ekiplerin sözünü dinleyerek servis araçlarında kemerlerini bağlayarak yolculuk etti.

Ünye Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerince denetimlerin günlük ve sıklıkla yapılacağı bildirildi.