Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafikte araç ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Gün içerisinde toplam 9 ekip ile gerçekleştirilen denetimler trafikte kazaları azaltırken, sürücüleri de memnun ediyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafikte araç ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Gün içerisinde toplam 9 ekip ile gerçekleştirilen denetimler trafikte kazaları azaltırken, sürücüleri de memnun ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’nun çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri denetimleri sürdürüyor. Gün içerisinde toplam 9 ekiple farklı noktalarda yapılan denetimlerde polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlarda bulunan kişileri kimlik kontrolünden geçirerek, genel bilgi taraması (GBT) yapıyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, emniyet kemeri ve gerekli kontrolleri de sağlıyor. Ayrıca ekipler, kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek, kuralların önemini hatırlatıyor.

“Bu denetimler cezai işlemler için değil, insanların can ve mal güvenliği için önemli”

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan Mert Kara isimli otomobil sürücüsü, “Denetimlerin yapılması güzel, emniyet mensuplarımız kurallara uymamız gerektiğini bize hatırlatıyor, can ve mal güvenliğimizi sağlıyorlar. Bu denetimlerin sürekli olarak yapılması gerekiyor. Sürücülerin de kurallara uyması gerekiyor, sürücülerin birbirine saygı göstermesi gerekiyor. Bunlara uyduğumuz takdirde zaten hiçbir şekilde problem çıkmamış oluyor. Emniyetimizin buradaki amacı ceza yazmak değil, insanların can ve mal güvenliğini korumaya almak, sürücüleri bilinçlendirmek” dedi.

“Denetimler, biz motosiklet sürücüleri için hayati önem taşıyor”

Denetimde durdurulan Birdal Yıldırım isimli motosiklet sürücüsü, denetimlerin sıklıkla yapılmasının özellikle motosiklet sürücüleri adına daha güvenli olduğunu ifade ederek, “Denetimlerin daha sık olmasını tercih ediyoruz. Böylelikle insanlar önlemlerini arttırıyor ve özellikle motosiklet sürücüleri için de daha iyi oluyor. Denetimler arttıkça insanlarda kurallara uymak alışkanlık haline geliyor ve emniyet kemeri kullanımı ve hız kuralara uyma oranları artıyor. Biz motorcular olarak bu uygulamalardan çok memnunuz. Araç sürücüleri bize sollama yaparken pek dikkate almıyorlar, sürücüler bizi trafikte görsün, biz de sonuçta ekmek parası için motosiklet üzerinde trafiğe çıkıyoruz. Bizim kaportamız kendi gövdemiz, o nedenle insanlar biraz daha duyarlı olurlarsa seviniriz” diye konuştu.

Denetimlerin, farklı noktalarda sürekli olarak devam edeceği bildirildi.