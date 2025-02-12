Ordu’nun Ünye ilçesinde emlakçı dükkanında çıkan yangında iş yeri küle döndü.

Yangın, Çamurlu Mahallesi Taşbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bektaş’a ait emlakçı olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından iş yerindeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının elektrik arızası nedeniyle başladığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.