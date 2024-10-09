Ordu’nun Mesudiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Topçam Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette kaynak ustası olarak çalışan Suat Yetgin (24) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yetgin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ordu’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yetgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.