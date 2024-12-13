Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarı, hizmete geçirdiği ‘E-Muhtar’ uygulaması ile vatandaşların tebligat işlemlerini kolaylaştırıyor.

Geçen yıllarda tebligat ulaşmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan ve 31 Mart 2024 seçimlerinde Subaşı Mahalle Muhtarı olarak seçilen Ufuk Eşgünoğlu, seçimlerin ardından E-Muhtar uygulamasını hizmete aldı. Uygulama sayesinde muhtarlığa gelen tebligatlar vatandaşların bilgilerine göre sisteme giriliyor, bu sayede akıllı cep telefonlarına gelen bildirim ile insanlar mağduriyet yaşamıyor. Uygulama içerisinde tebligat sorgulama, mahalle ile ilgili haberler, duyuru ve etkinlikler, planlı elektrik ve su kesintileri, nöbetçi eczaneler gibi hizmetler yer alırken, muhtara direkt olarak ulaşılabilen ihbar hattı da yer alıyor.

“Vatandaşlarımız tebligatlarına hızlı ulaşıyor”

Muhtar Ufuk Eşgünoğlu, “Vatandaşlarımızın tebligat mağduriyetine son vermek için başlatmış olduğumuz bir proje. Seçim öncesi vatandaşlarımıza söz vermiştik. Uygulamanın özelliği, ilamsız icra takipleri, vatandaşların cezai işlemlere maruz kaldığı tebligatlara, vatandaşlara tebligat kağıtları ulaşmaması durumunda E-Muhtar uygulaması cep telefonlarına bildirim olarak ‘muhtarlığımızda tebligatınız vardır’ diye bildirim düşürüyor. Bu sayede hem vatandaş, hem de muhtarlık ile arasındaki bağ daha da derinleşiyor. Bu sayede tebligatlara da daha hızlı ulaşıyorlar” dedi.

“Aktif kullanılıyor”

Mahallesinde 12 bin vatandaşın ikamet ettiğini büyük bir kesimin bu hizmeti kullandığını kaydeden Eşgünoğlu, “Ben geçen yıllarda tebligat mağduriyeti yaşamış birisiyim, bu mağduriyeti mahallemdeki vatandaşın yaşamaması adına böyle bir çalışma başlattık. Uygulama bizim çalışmamız. Akıllı telefonların uygulama marketlerinde ücretsiz bir şekilde indirerek kullanıyorlar. Şu anda mahallemizin yüzde 75-80’lik kesimi uygulamayı kullanıyor. Uygulamadan vatandaşlarımız da memnun, kapılarında haber kağıdı aramak yerine cep telefonlarından tebligatlarının olup olmadığını görebiliyor” ifadelerine yer verdi.

“İşlemlerimizi koşturmadan çözebiliyoruz”

Yüksel Yılmaz isimli mahalle sakini, uygulamayı kullandıklarını belirterek, “Koşturma olmadan işlemlerimizi çözebiliyoruz. Özellikle tebligat ve nöbetçi eczaneler konusunda çok yardımcı oluyor, kapımıza herhangi bir tebligat gelmeden haberdar oluyoruz” diye konuştu.

Murat Savaş Öztürk ise uygulama sayesinde işlerinin kolaylaştığını, artık muhtarların da teknoloji çağına ayak uydurmaları gerektiğine değindi.