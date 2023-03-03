Ordu’da ’dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan bir araçta 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Ordu’da ’dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan bir araçta 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve dur ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucunda içerisinde bulunan 2 kişi ile birlikte yakalandı. Yakalanan araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.