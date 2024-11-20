Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz-Akdeniz Yolu Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Doğan idaresindeki talaş yüklü 33 ATA 990 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte sürücü Doğan araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen aracın altında kalan sürücü Musa Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Doğan’ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Doğan’ın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.