Ordu’da muhtarlık tarafından depremzedeler için toplanan yardımların içerisinde bulunan yorganlar bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu’da muhtarlık tarafından depremzedeler için toplanan yardımların içerisinde bulunan yorganlar bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye’den deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlar elini taşın altına koyarken, toplanan yardımlar bölgelere ulaştırılıyor. Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler, Ordu’da ev, otel ve yurtlara yerleştirilen depremzedelere ulaştırılıyor. Şarkiye Mahalle Muhtarı Emre Yayla, başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların destek verdiğini, ancak yaptırılan 2 çift yorganın bir kişi tarafından izinsiz alındığını söyledi.

“O yorganları depremzede ailelere teslim edecektik”

Muhtar Yayla, alınan yorganları Ordu’da bir eve yerleştirilen depremzede aileye teslim etmek için dışarıya bıraktıklarını ifade ederek, “Dün gece (14 Şubat 2023) saat 21.30’a kadar buradaydık ve depremden etkilenen ailelerin erzak ve kıyafetlerini ayarladık. Buradan ayrıldık ve otel ile aileleri yerleştirdiğimiz evlere geçtik. O esnada burada çok dolaşan bir vatandaş vardı, biz çıktıktan 20 dakika sonra etrafı kontrol ederek depremzede aileler için yaptırdığımız ve dün gece teslim edeceğimiz 2 adet yün yorganı buradan alıyor.

“Depremzedelerin hakkına girmeseydi, üzülerek şikayetçi oldum”

“Kendisinin ihtiyacı olabilir, depremzede olsun olmasın ihtiyacı olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyen Yayla, “Bizden isteseydi ve keşke depremzedelerin hakkına girmeseydi. Kendisinin depremzededen daha mı çok ihtiyacı vardı diye düşündüm. Odun ve kömür alsa zorumuza gitmezdi çünkü evinin ısınmaya ihtiyacı olabilirdi. Yün yorgan çalması, bu kadar hassas bir dönemden geçerken bizi çok üzdü. Allah bize böyle büyük felaketler vermişken halen akıllanmıyor isek bunu sormadan edemiyorum. Üzülerek polise şikayetçi oldum, bunu yapmak zorundaydım ki insanlar kendisine çeki düzen versin” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir kişinin yardım için toplanan çuvalların yanına geldiği, içerisinde yün yorganların bulunduğu çuvalı alarak uzaklaştığı görüntüler yer alıyor.