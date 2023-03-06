Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Ordu’ya gelen depremzedeler için iyilik çarşısı açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Ordu’ya gelen depremzedeler için iyilik çarşısı açıldı.

Ordu İl Müftülüğü öncülüğünde hayırsever vatandaşların destekleriyle Ordu’ya gelen afetzedelerin giysi, gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iyilik çarşısını hizmete sundu. Ordu İl Müftülüğü yerleşkesi içerisinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik açılan çarşıda kadın ve erkek, çocuk kıyafetleri, ayakkabı, çocuk bezi, bebek maması, battaniye, hijyen maddeleri gıda, temizlik ürünleri, sebze ve meyve reyonları başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri hazır bulunuyor.

Depremzede vatandaşlar hafta içi sabah saat 08.00-17.00 saatleri arasında iyilik çarşısından 500 TL’ye kadar alışveriş yaparak, rahatlıkla tüm ihtiyaçlarını temin edebilecekler ve herhangi bir ücret ödemeyecekler. Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan ve çok sayıda kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşların katkı sunmuş olduğu çarşıda depremzede vatandaşların ihtiyaçları giderilirken, destek vermek isteyen hayırseverler vatandaşlar ise il ve ilçe müftülüklerine başvurabilecekler.