Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Ordu’da da hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Ordu’da da hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar meydana geliyor. Saat 13.24 sıralarında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yeni bir deprem ülkenin pek çok yerinde hissedildi. Şiddetli deprem Ordu ve ilçelerinde de hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, eğitim kurumlarındaki öğrenciler de okul bahçelerine çıkartıldı.

Öte yandan Ordu’da da hissedilen depremin ardından trafikte yoğunluk yaşandı.