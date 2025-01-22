Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gün geçtikçe deforme olan kent mobilyalarının bakım ve onarım çalışmasını yaparak, şehrin estetiğini koruyor.

Ordu’nun 19 ilçesinde bulunan park ve yeşil alanlara konuşlandırılan kent mobilyalarını kendi atölyesinde üreten Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem yerel ekonomiye, hem de kent estetiğine katkı sağlıyor. Atölyeden çıkan mobilyalar şehrin her bir köşesine yerleştiriliyor. Üretimin devam ettiği atölyede bir yandan da 19 ilçeye yerleştirilen ve gün geçtikçe deforme olan kent mobilyalarının bakım ve onarımları yapılıyor.

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında yaptığı park ve yeşil alanlar başta olmak üzere bu alanlarda bulunan spor aletleri, aydınlatma direkleri, korkuluklar gibi kent mobilyaları ve çeşmeler ile kaldırımlarda zarar gören noktaları tespit ederek bakım ve onarımı çalışması gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar ile mobilyalar daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuluyor.