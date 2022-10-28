Düzenlenen törene Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları İsa Hitaloğlu ile Ahmet Akyurt, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Ordu’da 57 atölye, bilim şenliğinde bir araya geldi

Ordu’da 57 atölye, bilim şenliğinde bir araya geldi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü, Ordu’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı. Kutlamalar çerçevesinde Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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