Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile Ordu’ya özgü yöresel birçok ürün tescillenerek ‘coğrafi işaret belgesi’ aldı. Coğrafi işaret belgesi alan ürünlerin imalat ve satışını yapan işyerleri de sertifikalarını alınca satışlar arttı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yöresel ürünlere katma değer kazandırmak ve bu ürünleri marka haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fındık dışında yöre halkı tarafından bilinen ancak tanıtımı yapılmamış pek çok tat, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde tescillenerek markalaştırıldı.

15 ürün tescillendi

9’u Başkan Güler’in öncülüğünde olmak üzere kente özgü 15 yöresel lezzet coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Bu kapsamda kent ile özdeşleşmiş Mesudiye Kuru Ekmeği (Mesudiye Goliti), Yalıköy Köftesi, Galdirik Kavurması, Fındıklı Burma Tatlısı, Sakarca Mıhlaması, Melocan Kavurması, Kabataş Helvası, Perşembe Ceviz Helvası, Yayla Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi, Gürgentepe Çoban Fasulyesi, Ordu Kivisi, Ordu Tostu, Taflan Turşusu ve Ordu Pidesi/Ordu Yağlısı olmak üzere toplamda 15 tat Büyükşehir Belediyesinin girişimleri, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek koruma altına alındı.

İşletmeler sertifikalandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarla da sınırlı kalmadı. Türk Patent ve Marka Kurumunun tescilli ürün sicil belgesinde belirtilen standartlara uygun üretim yapan işletmelerle Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında taahhütname imzalanarak işletmelere Coğrafi İşaretli Ürün Üretici Sertifikaları verildi.

Coğrafi işaret, ürünlere olan ilgiyi arttırdı

Kent genelinde Coğrafi İşaretli Ürün Üretici Sertifikası almaya hak kazanan işletme sahipleri, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Birçok ürünün daha önce bilinmediğini ifade eden işletmeler, coğrafi işaret alan ürünlere olan ilginin ise her geçen gün arttığını söyledi. Ordu pidesi/Ordu yağlısı satışı yapan işletme sahibi Nesrin Ekiz, “Yıllardır pidemizi işletmemizde satıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile pidemiz marka haline geldi. Şimdi de sertifikamızı aldık. Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Coğrafi işaretle satışlarımız arttı”

Yalıköy Köftesi satışı yapan işletme sahibi Halit Yılmaz da “Daha önceden Yalıköy köftesinin bir marka veya tescili yoktu. Yalıköy köftesini Büyükşehir sayesinde tescilledik. Şimdi insanlarımız daha çok merak ediyor, daha çok ilgi gösteriyor. Satışlarımız arttı. Böyle bir olanağı sağladığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tescili gördükleri zaman insanların güveni daha çok arttı. O yüzden tescilin bize çok faydası oldu” diye konuştu.

“Taflan Turşusu bilinmiyordu şimdi talep arttı”

Ordu’ya özgü taflan turşusu üretimi ve satışı yapan Perşembe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Denetçisi Nazime Kontaş, “Kooperatif ilk açıldığında yerli yerinde taflan adında başladık. Büyükşehir Belediyemiz de bu taflan turşusunun coğrafi işaretini aldı. Ondan sonra talep çoğaldı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun” ifadesini kullandı.

Galdirik, melocan, sakarca kavurması ve Ordu tostu üretimi ve satışı yapan işletme sahipleri Benay Karadeniz ve İzzet Karadeniz ise “Tescilli ürünlerin satışını yaptığımız için sertifikalarımızı aldık. Ürünleri yıllardır çıkarıyoruz ama coğrafi işaret alınması ve sertifika çok daha farklı bir boyut kazandırıyor. Coğrafi işaret insanların gözünde o kadar değerli ki güven de kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu çalışmaları yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan 15 yöresel tadın bulunduğu listeye yeni yöresel ürünler ekleme çalışmaları da devam ediyor.