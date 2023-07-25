Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çocuk Diş Hekimlerinin (Pedodonti) göreve başlamasıyla birlikte genel anestezi altında diş tedavileri uygulanmaya başlandı.

Daha önce genel anestezi altında sadece diş çekimi yapıldığı Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne pedodonti uzmanlarının atanmasıyla birlikte diş tedavileri de uygulanmaya başlandı.

Bu çerçevede zihinsel ve fiziksel olarak özel ihtiyacı olan çocuk hastalara, acil tedavi gerekli olduğu halde iletişim kurulamayan çocuklara, biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklara genel anestezi altında koruyucu diş hekimliği uygulamaları, dolgu, kanal tedavisi ve diş çekimi gibi işlemler yapılabiliyor.

Uzmanlar, bu yöntemlerle tek seansta tüm işlemlerin bitirilmesini hem aileyi hem de çocuğu yoğun ve stresli diş randevuları ile yıpratmamayı hedeflediklerini kaydettiler.