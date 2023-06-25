Ordu’da cam silerken dengesini kaybederek 2’nci kattan zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram temizliği için 2’nci kattaki evinde camları silen 2 çocuk annesi Ayşe Başar (37), dengesini kaybedip beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Başar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.