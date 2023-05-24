Ordu’nun Ünye ilçesinde girdiği bunalım sonucu denize atlayan bir genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kaledere Mahallesi Ünye İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre iskelede gezinen Abdülkadir Y. (27), girdiği bunalım sonucu denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri denize atlayıp genci kurtararak sahile çıkardı.

Sahilde bekleyen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Çevredekilerin bakışları arasında Abdülkadir Y., Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.