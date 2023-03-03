Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’ya gelen depremzedelere psikososyal destek vermek için çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’ya gelen depremzedelere psikososyal destek vermek için çalışma başlattı.

11 ili derinden etkileyen depremler sonrası ekip ve ekipmanları ile afet bölgelerinde seferber olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarının yanı sıra depremzedelere de destek olmaya devam ediyor. Deprem kaynaklı evi hasar alan veya yıkılan vatandaşların güvenliği için çeşitli şehirlere tahliye edilen depremzedelerden kimi Ordu’da akrabalarının yanına geldi, kimi ise otellere yerleştirildi. Depremzedelerin giyimden gıdaya birçok ihtiyaçları da yine Büyükşehir Belediyesince karşılandı.

Maddi desteklerin yanı sıra manevi anlamda da depremzedelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi onların yaşadıkları travmatik olayın kolay yolla atlatabilmelerini sağlamak amacıyla da psiko-sosyal destek hizmeti için adım attı.

Hane ziyaretleri yapıldı

Projenin ilk adımında psikologlar depremzedeleri kaldıkları hanelerde tek tek ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde depremzede ailelerle sohbet eden psikologlar ilk etapta tespit çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerinin ardından psikososyal destek almak isteyen depremzedelere psikologlar tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi’nde hizmet verilecek.

Gönüllü psikologlarda yer alacak

Depremzedelerin psiko-sosyal ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan çalışma ile Ordu Büyükşehir Belediyesi psikologlarına destek amaçlı projeye gönüllü psikologlar dahil edildi.