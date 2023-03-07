Ordu’da birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu’da birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Mart tarihinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Şimşek (36) doğum günü gecesi kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sinan Şişmek yaka kartının ipi ile kadını boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Cinayet zanlısı bugün (7 Mart 2023) Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasında hakim karşısında çıktı. Duruşmada, öldürmeye niyetinin olmadığını ve pişman olduğunu savunan cinayet zanlısı Sinan Şimşek, önceki beyanlarını yineledi.

Mahkeme heyeti Sinan Şimşek’in haksız tahrike ilişkin beyanlarına itibar etmezken, cinayet zanlısı tahrik ve takdiri indirim uygulanmaksızın ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.