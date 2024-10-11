Ordu’nun Aybastı ilçesinde 22 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirdikleri proje sayesinde bir ilgi gerçekleştirerek bitki koleksiyonu oluşturdu.

Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri, “Coğrafya Biyoçeşitlilik” programı amacıyla bitkilerin çeşitliliğini araştırmaya başladı. Ordu genelinde yetişen bin 736 adet bitki çeşidini araştıran ekip, okullarında ise 127 adet endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Okulun Müdür Yardımcısı ve Coğrafya Öğretmeni Habil Boğmalık’ın öncülüğünde gerçekleştirilen proje sayesinde öğrenciler ilk kez kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı yer “Aybastı Herbaryumu” adı altında bitkileri bir araya getirerek incelemeye aldı.

“22 öğrencimizle 30 farklı bitki çeşidiyle ilk projemizi oluşturduk”

Öğrencilerinin araştırdığı 30 farklı bitki çeşidiyle ilk projenin oluştuğunu söyleyen Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Coğrafya Öğretmeni Habil Boğmalık, “Öncelikle önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonlara herbaryum diyoruz. Burada mevsime bağlı kalmadan bitkileri görme ve inceleme imkanının sağlanması, bitki türlerinin morfolojik özelliklerinin ve gösterdikleri varyasyonların belirlenmesi, bitkilerin yetişme yerleri hakkında bilgi sahibi olunması, belirli bir bölge veya yörenin bitki türleri ve bitki toplulukları ortaya koyulmasını amaçlıyoruz. Aybastı Herbaryumu projemize coğrafya dersi biyoçeşitlilik konusu kapsamında 11. sınıf öğrencilerimiz katıldı. Yine döneme göre bu projemiz okulumuzun bütün öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilecektir. İlk olarak 22 öğrencimizin topladığı bitkilerle herbaryum oluşturulmaya başladık ve herbaryumumzda şu an 30 farklı bitki çeşidi bulunmaktadır. Yine amaçlarımızdan bir tanesi öğrencilerimizin bitkiyi tanıması, bitkinin varlığını kanıtlaması, bitkinin nerede ve ne zaman yetiştiğini öğrenmesi ve öğrencilerimiz için gelecek konularda bitkiye ulaşılmasının mümkün olmadığı zamanlarda elde hazır materyal bulunmasını sağlamaktır” dedi.