Operasyonlarda uyuşturucu madde kullandığı veya ticareti yaptığı belirlenen 17 kişi gözaltına alınarak işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 29 gram metamfetamin ve 9 gram esrar ele geçirildi.

Ordu’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde özellikle yol aramalarında 13 operasyon gerçekleştirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.