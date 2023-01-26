Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.
Ordu’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde özellikle yol aramalarında 13 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda uyuşturucu madde kullandığı veya ticareti yaptığı belirlenen 17 kişi gözaltına alınarak işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 29 gram metamfetamin ve 9 gram esrar ele geçirildi.
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