Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 422 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 50 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 49 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 453 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 69 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 90 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 71 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 422 araç kontrol edildi, bin 983 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.