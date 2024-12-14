Ordu Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkisini gösteren kar sonrası halkın ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı. Yer yer yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar yağışı sonrası ekipler, gece boyunca 992 kilometre uzunluğunda yolu ulaşıma açtı.

324 araç ve iş makinesi 615 personelle 19 ilçede vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece-gündüz çalışan ekipler, 12 hasta ve 4 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına da müdahale etti. Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürerek bir gecede ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Açılan yolların toplam uzunluğunun 992 kilometreye ulaştığı belirtilirken, ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürdüğü, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken karla mücadele talepleri için günün her saatinde çağrı merkezlerini arayabilecekleri kaydedildi.