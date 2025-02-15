Ordu’nun Altınordu ilçesinde Belediye ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine gittiği yaşlı bir kişinin kaldığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

Şahincili Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı adam, atık ve çöp toplama hastalığı nedeniyle evini çöple doldurdu. Yaşlı adamın durumundan endişe eden komşuları, bu durumun hem vatandaşın hem de çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Altınordu Belediyesi’nden yardım istedi. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, hızlı bir şekilde temizlik çalışması başlattı. İki gün süren çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Toplanan atıklar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edildi.