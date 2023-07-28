Ordu’nun Ünye ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelere karşı doğal yollardan mücadele etmek, ekolojik dengenin korunması ve doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla doğaya bin adet sülün salımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Sülünleri doğal yaşamına bırakarak hem insanlığın hizmetine, hem de doğanın hizmetine katkıda bulunuldu” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şubesi ‘2023 Yılı Doğaya Keklik ve Sülün Yerleştirme Eylem Planı Projesi’ çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’ndan Ordu Şube Müdürlüğü’ne bin adet sülün tahsis edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler ile doğal yollardan mücadele etmek, ekolojik dengenin korunması ve doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla Ünye’nin Denizbükü, Yüceler ve Cevizdere mahallelerinde eş zamanlı sülün salımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde salımı yapılan sülünlerin üreyerek çoğalması ve tüm il geneline yayılması hedefleniyor.

“Kene ile etkin mücadelede sülünler önemli”

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, “Doğadaki canlı çeşitliliğini korumak ve aynı zamanda azalan çeşitliliği arttırmak, kene ile mücadelede etkin mücadele etmek için doğaya sülünleri saldık. Sülünler hem insanlığın hizmetine hem de doğanın hizmetine katkı sunacaklar. İnşallah doğaya saldığımız sülünler kendi popülasyonlarını çoğalarak sağlayacaklar. Yaz dönemlerinde insanlar açısından sıkıntı olan kene ile mücadeledede önemli katkı sunacaklar. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Sülün salım programına Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun ve Ordu Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.