Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, hazırladığı bin 301 çeşit dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda, ’dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması’ rekor denemesi gerçekleştirildi. Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca hazırladıkları dondurmaları kar üzerine kurulu 125 metrelik masada sergiledi.

Hamsi ve balık çeşitli dondurmalar dikkat çekti

Yüzlerce farklı çeşit meyvenin yanı sıra yöresel ürünler, hamsi ve diğer balık çeşitlerinin de yer aldığı dondurmalar, Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, bin 301 çeşit dondurmada gerekli denetim ve tadımları yaptı.

Dünya rekoru 2 bin rakımlı yaylada kırıldı

Ardından alana kurulan sahnede sonucu açıklayan Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records’un uluslararası kurallarına uymanın şartlarını anlatarak, mevcut rekorun 1001 çeşitle Abu Dabi’de olduğunu, yeni rekorun ise Ordu’da olduğunu belirterek, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records’u ilan ediyorum. Celal Karaarslan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye’ye, Ordu’ya bin 301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum" dedi.

"Rekoru kıracağımı bekliyordum"

Gemici’nin elinden rekor belgesini aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Celal Karaarslan, "Şu anda duygularımı anlatamıyorum ama çok mutluyum. Doğduğumuz memlekette bu rekoru kırmak beni çok mutlu ediyor, bin 301 dondurma yaptık, hepsi de jüri tarafından kabul edildi. Bin 301 dondurma ile rekoru kırmak beni çok daha fazla mutlu etti. Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. Bu dondurma konusunda kendimden eminim. Biz 11 kişilik ekip, son 18 günde gerçekten bir kampa girdik, tüm dükkanlarımızı kapattık. Sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık" diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise hemşehrilerinin bin 301 çeşit dondurma ile rekor kırdığını, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydetti.

Rekor denemesinin yapılmasının ardından dondurmalar alanda bulunan vatandaşlara dağıtıldı.