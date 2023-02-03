Ordu’nun Altınordu ilçesinde daha önce halk arasında ‘Çarşamba Pazarı’ olarak bilinen alanda zor şartlarda ticaret yapan Yeni Çarşı esnafı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in sayesinde hem tapu hem de mülk sahibi oldu.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde daha önce halk arasında ‘Çarşamba Pazarı’ olarak bilinen alanda zor şartlarda ticaret yapan Yeni Çarşı esnafı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in sayesinde hem tapu hem de mülk sahibi oldu.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen’in öncülüğünde esnafların görüşleri alınarak hazırlanan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde ORKENT tarafından hayata geçirilen çalışmada, Düz Mahalle mevkisinde bulunan Yeni Çarşı esnafı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan ve Kabadüz-Çambaşı yöresine yolcu taşımacılığı yapan minibüs duraklarının bulunduğu alana Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT tarafından inşa edilen ’Yeni Çarşı Ticaret Merkezi’ adlı komplekse taşınıyor. Bu çerçevede Yeni Çarşı Ticaret Merkezi’nin açılış programı ve esnafa anahtar teslim töreni düzenlendi.

“Ordu’yu ikinci yüzyıla hazırlıyoruz”

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da yeni imar planıyla 15 dakikalık yürüme mesafesinde merkezler oluşturduklarını söyledi. Ordu’yu, yaşanabilir bir ikinci yüzyıla hazırlamak adına çok sayıda projenin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Güler, “Bu çalışmalar, bu projeler ile birlikte olacak. Sadece bu iş yerine bakacak olursak jeneratörü, yalıtım sistemleri, enerji verimliliği dahil olmak üzere bütün modern sistemleri var. Alt tarafından güzel ve kapalı otoparkı var, köy minibüslerimiz buraya girebilirler. Mahallelerimizden gelenler huzur içerisinde buraya araçlarını bırakıp alışveriş yapabilecekler. Burada 10 ay içerisinde yapılan çalışma aslında Orduluların istediği takdirde yapabileceğini gösteriyor. Sevgiyi büyüteceğiz, bir lokmanın mücadelesi için uğraşmayıp, o lokmayı büyüteceğiz. Sevgiyi büyüteceğiz” dedi.

“Bu proje belediye ve halkın ortaklığıdır”

Yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırım ile iş yeri merkezinin inşaatının tamamlandığını kaydeden Başkan Güler, “Sonrasında esnafımızı mülk sahibi yaptık. Kendi döngüsünü kendi içerisinde yaptık, buradaki amacımız kâr etmek değil, halkın yüzünü güldürmek, bu belediye ve halkın ortaklığı. Bu ilk ve son proje değil, projelerinizi gruplar halinde getirin yeni modeller yapalım. İmkanımız çok, bilgi ve tecrübemiz yeterli” ifadelerine yer verdi.

“Ordu’nun 372 noktası şantiye alanı”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçenin tamamında ve 372 noktada çeşitli çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Kiminin yolu, kiminin asfaltı, kimin parkesi yapılıyor. Şuana kadar benden önceki dönemdekinin toplamının iki katı kadar yeşil alan ve parklar yaptık. Bu çalışmaları bir bütün halinde meydana getireceğiz. Şahincili ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parklar, Melet Irmağı tarafı başlı başına park oluyor, büyük bir çekim merkezi oluyor, yeni merkez Melet olacak. Yoroz Tepesi ile tepeleri fethediyoruz, seyir terasları ve turizmle harikulade bir yer olacak. Bu çalışmaları bir bütün halinde meydana getireceğiz” diye konuştu.

“Ticaret merkezi 77 bağımsız bölümden oluşuyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, 10 ay gibi kısa bir sürede yapılan projenin toplamda 77 bağımsız bölümden oluştuğunu söyledi. Şen, “Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan ORKENT A.Ş. olarak satış ihalesine girerek satın aldığımız bu arsa üzerine bir bodrum kati bir zemin kat, 3 normal kattan oluşan ve 10 ay gibi kısa bir sürede bu inşaatı bitirerek esnaf ve vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz. Ticaret merkezinde kapalı otopark olmak üzere 52 adet iş yeri, 25 adet ofis olmak üzere toplamında 77 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu yapılan eser ile esnaf ve vatandaşlarımızın mülk sahibi olması sağlanırken, aynı zamanda bölgeye ve mahalleye vizyon ile değer katacak bir ticaret merkezi kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflara işyerlerinin anahtar ve tapıları takdim edildi, Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından dua yapıldı.