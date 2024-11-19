Ordu’da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in su kaynaklarının arttırılması ve kırsal kesimin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar karşılanması amacıyla 5 yıl önce başlattığı çalışmalar sonuç veriyor. Halen 62 göletin inşa edildiği Ordu’da Kumru Barajı’nın tamamlanmasının ardından Korgan ilçesinde baraj inşaatı devam ediyor.

Ordu’nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Korgan ilçesinde başlattığı Baraj yapımında yüzde 98’lik bölümü geride bıraktı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa inşa edilen barajın yılda 1,8 milyon metreküp su tutması planlanırken, Barajdan ilçe merkezi dâhil 6 mahallenin içme suyu ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

41 metre yüksekliğe sahip

Korgan ilçe merkezi ile çevresindeki mahallelerin 2070 yılına kadar içme-kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Korgan Barajı, temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa edildi. Barajın ön yüzü beton kaplı kaya dolgusu ile yapıldı. Yılda 1,8 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan barajda 2024 yılı sonuna kadar su tutulması planlanıyor.

Sular boşa akıp gitmiyor

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra Ordu’da toplam ’da 62 gölet tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu göletlerin haricinde DSİ ile işbirliği ile yapılan İlküvez Barajı ve Kumru Barajı’nda su tutulmaya başlandı. Yapımına devam edilen, Korgan Barajında çalışmalarda yüzde 98’lik bölüm sona erdi. Bunun haricinde, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin içme-kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Kırtaş Barajı İnşaat’ında çalışmalar hızla devam ediyor. Ünye Çağlayan Barajı’nın ihalesi yılsonuna kadar yapılacak. Bunlar haricinde diğer ilçelerimize içme-kullanma suyu sağlayacak 7 adet Barajın planlama, projelendirme ve yatırım programına alınma çalışmalarına devam ediliyor. Yapılacak bu Barajlarla birlikte Ordu’nun gelecekte yaşanacak olan Kuraklık tehlikesini en hafif şekilde geçirmesi planlanıyor.