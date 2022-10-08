Naci T.’nin adliyeye çıkarılması sırasında, bıçakla yaralanan Canan Türk’ün kardeşleri ona tepki gösterdi. Emniyet ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen kız kardeşler alandan uzaklaştırıldı.

Ünye’de, 3 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ü (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T. (38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz’in ölümüyle ilgili de aranan Naci T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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