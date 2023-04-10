Ordu Valisi Tuncay Sonel, Bolaman Havzası Projesi kapsamında Kabataş ilçesinde arıcılara yüzde 100 hibe destekli ilaç dağıtımı programına katıldı.

Kabataş Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile birlikte Kabataş İlçesi Eceli mahallesinde gerçekleştirilen programda Vali Sonel, arı kovanlarının bulunduğu alanı gezdi.

Arıcı Yusuf Keskin’e ait olan arazide kovanlarda yapılan bal üretimi hakkında bilgi alan Vali Sonel, arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri nektarı bala dönüştürme, depolama ve yumurtalarını barındırma yeri olan petekleri de yakından inceledi.

Arıcılık sektörünün devamlılığı ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için arı hastalık ve zararlıları ile mücadelenin önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, ”Bolaman Havzası Projesi kapsamında, arıcıların topyekün mücadele yapabilmeleri için projenin ilk faaliyeti olarak hibe destekli 177 üreticiye 131 bin 700 doz varroa ilacını veriyoruz. Yetiştiricilerimiz yapılacak uygulamalarla 44 bin arılı kovanın erken ilkbahar varroa mücadelesi gerçekleştirilmiş olacak” dedi.

“Arıcılık başta olmak üzere bu vadide büyükbaş, küçükbaş, kaz hayvancılığı, kültür mantarcılığı gibi çiftçilerimize yönelik çeşitli katkılar sunulacak” diyen Vali Sonel, “Bu projede olduğu gibi bize tarım konusunda her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye, başarılı ve çalışkan İl Tarım ve Orman Müdürümüz ve ekibine, Kabataş Kaymakamımıza, Kabataş Belediye Başkanımıza, Arıcılar Birliği Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle de ekmeğini bu topraklardan çıkaran çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Arıcılarımızın yanındayız”

Yöre arıcıları ile de sohbet eden Vali Sonel, “Ordu arıcılıkta söz sahibi bir il. Valilik olarak arıcılarımızın her zaman yanındayız” dedi ve arıcılara Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği’nin 10 milyon Euro hibe desteği sağladığı “Arım, Balım, Peteğim” projesi kapsamında yapılan ve proje kapsamında kurulan içerisinde süzme, petek bal paketleme, balmumu ve temel petek üretimi ile bal analizinin yapıldığı laboratuvarların yer aldığı Balmer’i gezmelerini istedi.

Gösterdiği yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla Vali Sonel’e teşekkür eden arıcılar “Her daim yanımızdasınız. Desteğinizi bizlerden esirgemiyorsunuz. Sizlere duacıyız. Allah sizden razı olsun” diye konuştular.

Ordu’nun 12 ilçesi ile 242 mahallesini kapsayan ve 2027 yılına kadar devam edecek olan Bolaman Havzası Projesi kapsamında, kırsalda yaşayan ancak ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara yeni gelir kapıları, yeni kazanç yolları açılmış olacak.