Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığını dikkate alarak "Anne Dostu Hastane" ünvanını almak için çalışmalara başladı.

Doğumhanede, anne ve bebeklerin konforunu ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yenileme çalışmalarını sürdüren Ünye Devlet Hastanesi, doğum sürecini anne adayları için daha rahat ve güvenli bir hale getirilecek. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane yöneticileri ve doğumhane personeline yönelik düzenlenen kapsamlı eğitimlerle, çalışanların bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştiriliyor.

Ünye Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sunumda, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Ayşin Ertuğrul tarafından “Anne Dostu Hastane” kriterleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Sunumda, doğum sürecinde anne ve bebeğin ihtiyaçlarının ön planda tutulması, mahremiyetin korunması ve doğumun daha konforlu ve güvenli bir şekilde yönetilmesi gibi konulara değinildi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar ise bu çalışmaların tüm süreçlerin titizlikle yürütülerek, anne adaylarına daha iyi bir hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.