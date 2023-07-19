Ordu’da sağanak nedeniyle etkili olan sağanak ve taşkınların ardından şehir merkezinde yürütülen çalışmalar sonucu hayat normale döndü. Şehrin sahil bandında çalışmalar sonlanırken vatandaşlar, afetin izlerinin kısa süre içerisinde silindiğini belirtiyor.

Ordu’da 8 Temmuz Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 11 Temmuz Pazartesi akşamına kadar devam eden sağanaklar sonrası il genelinde bin 243 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş makineleri ve personeller ile sahada çalışmalar yürüterek, hayatın normale dönmesini sağladı.

Sahiller temizlendi

Sağanağın etkili olduğu ilk andan itibaren Ordu’nun sahil bandında da hasarlar oluştu. Günlerce etkili olan sağanak yağışlar sonucu ırmak ve derelerden denize akan ve dalgaların etkisiyle kumsallara vuran taş, ağaç, toprak gibi atıklar temizlendi, sahil bandı normale döndü.

“Ekipler hızlı çalışma yürüttü”

Vatandaşlar, yaşanan taşkın ve heyelanların ardından sahil bandının kötü durumda olduğunu ancak sonrasında belediye ekiplerinin bu süreçte hızlı müdahalelerde bulunduklarını, hayatın normale döndüğünü belirterek, Ordu’nun sahil bandının güzel ve temiz olduğunu söylediler.