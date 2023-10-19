Ordu İl İstihdam Kurulu toplantısında, Ocak-Eylül 2023 döneminde 6 bin 541 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Muammer Erol, İsrail’in Gazze’de içerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurarak, 500’den fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan saldırısını kınadı. Yapılan saldırının insanlık dışı bir davranış olduğunu söyleyen Vali Erol, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Mesleki eğitim veren liselerin sunduğu imkan ve fırsatların, ortaokul çağındaki öğrencilere ve öğrenci velilerine iyi anlatılmasını isteyen Vali Muammer Erol, “Meslek liselerimiz çok donanımlı bir hale geldi. Son teknolojiler kullanılarak eğitimler veriliyor. Meslek liselerinde aldıkları eğitimlerle çocuklarımız, gençlerimiz meslek sahibi oluyorlar. Ülkemizin sürekli gelişen ve artan sanayi sektöründe ara eleman ihtiyacı var. Bu yönden ortaokul çağındaki öğrencilerimizin velilerine rehberlik hizmeti vermeliyiz. Onlara meslek liselerinin sağlayacağı faydaları çok iyi anlatmalıyız. Çocuklarımızın lise tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamalıyız” diye konuştu.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile devam eden toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak tarafından yapılan sunum yapıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ocak-Eylül 2023 döneminde, 172’si engelli olmak üzere toplam 6 bin 541 kişinin çeşitli işlere yerleştirildiğini söyledi.

11 bin iş talebi alındı, 6 bin 541 kişi işe yerleştirildi

İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara iş danışmanlığı, öğrencilere ise meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini ifade eden İsa Kaymak, “Bu kapsamda, Ocak-Eylül 2023 döneminde, 53 eğitim kurumu ziyaret edildi. 21 bin 204 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 86 iş arama semineri düzenlendi. Bu seminerlere toplamda 4 bin kişi katıldı. 4 bin 113 işyeri ziyaretinin yapıldığı dönemde, 11 bin 171 açık iş talebi alındı. Alınan açık iş talebine göre 6 bin 541 kişi işe yerleştirildi. Ayrıca, 21 bin kişi ise alınan açık iş taleplerine yönlendirildi” dedi.

Son 7 yılda 119 Mesleki Eğitim Kursu düzenlendiğini belirten İsa Kaymak, bu kurslara bin 503’ü kadın, bin 237’si erkek olmak üzere toplam 2 bin 740 kursiyerin katıldığını ve bunlardan 855’inin istihdam edildiğini kaydetti.

Ordu’da, Toplum Yararına Program uygulandığını da vurgulayan İsa Kaymak, “Son 10 yılda uygulanan Toplum Yararına Programlardan 25 bin 428 kişi faydalanmış ve geçici süreyle istihdam edilmiştir” diye konuştu.