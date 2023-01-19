Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 800 ilkokul öğrencisine sıcak çorba ikram edildi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 800 ilkokul öğrencisine sıcak çorba ikram edildi.

Altınordu Belediyesinin şehre kazandırdığı ve tüm kuşaklar için sosyal yaşam merkezine dönüşen Gençlik Vadisi Kampüsü içerisinde bulunan Menekşe Kafe’de çorba dağıtım etkinliği düzenlendi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de etkinliğe katılarak çorba ikramında bulundu, öğrenciler ile ilgilendi.

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Çocuklarımızın gülen yüzleri, neşe dolu sesleri ve parlayan gözlerinden aldığımız enerji ve motivasyonun tarifsiz mutluluğu ile güne başladık. Bugün, misafirimiz 15 Temmuz İlkokulu idi. Şehrimize kazandırdığımız prestij projelerimizden biri olan Gençlik Vadisi’nde bulunan Menekşe Kafemizde ikram ettiğimiz sıcak çorba ile evlatlarımıza ders arası sıcak bir mola verdirdik. Yarınlarımız, en değerlilerimiz yavrularımıza ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün vesilesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler ise memnuniyetlerini dile getirdiler.