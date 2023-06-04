Ordu’nun Korgan ilçesinde Sülük Gölü ve çevresinde yılların sorunu olan, yapılaşmaya ve ulaşıma geçit vermeyen arazi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarıyla adeta değişim ve dönüşümü yaşadı. İlk olarak heyelanların durdurulması için gölün boşaltıldığı ve alt yapısının sil baştan yenilendiği bu alan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şimdi ise asfalta kavuşturuldu.

Korgan’da 1939 yılında Erzurum’da yaşanan deprem sonrası başlayan, fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar sonucu Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak yer değiştirdi. Toprak kaymaları sebebiyle 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolu trafiğe ve ulaşıma kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgileri de değişti. Toprak kaymaları sonucu küçük su kaynaklarının arazi ortasında toplanmasıyla ortaya çıkan iki küçük göl, halk arasında ‘Sülük Gölü’ olarak adlandırıldı. Ancak göl ve yeraltı su hareketleri sebebiyle arazi 80 yıl boyunca toprak kaymaları sebebiyle değişkenlik gösterdi.

Bölgenin çehresi değişti

4 yıl önce göreve geldiğinde bu konuya parmak basan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bölgede çalışma başlattı. İlk olarak iki gölün suyunu drenaj yaptırarak boşalttı. Zeminleri taş dolgu ile sağlamlaştırıldı. Heyelanlara neden olan kaynak sularının toplanması için gölün altında su deposu inşa ettirdi. Yapılan çalışmalar sonunda 23 mahalle rahat bir nefes aldı.

Bu çalışmaların ardından heyelanlar durdu. Ortaya çıkan arazide toprak kaymaları sebebiyle yıllar içerisinde kapanan yol tekrar açıldı. Yol asfaltlandı ve bölge yeni bir çehreye kavuştu. Tüm bu çalışmalar 3 yıl sürdü.

“Başkan Güler’e minnettarız”

Sülük Gölü’nün Korgan’ın yıllardır kanayan bir yarası olduğunu ifade eden mahalle muhtarları, 80 yılın problemini sonlandırdığı için Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.

Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Tatarcık Mahalle Muhtarı Yüksel Dere, “Sülük Gölü mevki Korgan’ın hemen hemen tüm mahallelerine ulaşım sağlayan bir güzergah. Yıllardır en çekindiğimiz bölge burasıydı. Korgan’a gelmek çok zor olurdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’den Allah razı olsun. Burada çok önemli çalışmalar yapıldı. Heyelanlar önlendi. Şimdide asfalt dökülüyor. Gerçekten minnettarız. En kötü yerimiz en güzel yere dönüştü” dedi.

Yenipınar Mahalle Muhtarı Mustafa Açıcı, “Burası Korgan’ımızın kanayan bir yarasıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Göl kurutuldu, heyelanlar bitti. Şimdide sıcak asfaltı dökülüyor. Böyle bir hizmet görülmedi. İnşallah tozdan topraktan kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Çamlı Mahalle Muhtarı Mevlüt Diler, “Burası 80 yıllık belki daha fazla bir süredir Korgan’ımızın kanayan yarasıydı. Ordu’nun Büyükşehir olmasıyla ulaşımda çok yatırımlar aldı. Şimdi Sülük Gölü’nde de asfalt çalışmaları yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibinin burada çok büyük emeği var” ifadelerine yer verdi.

Korgan’da yapılan çalışmaları değerlendiren vatandaşlarda memnuniyetlerini dile getirdiler. Yıllardır yolun hayalini kurduklarını belirten vatandaşlar, “Bu çalışmalardan daha güzel hizmet olmaz. Daha önce buralarda geçilmiyordu. Şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştular.