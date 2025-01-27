Ordu’nun Ünye ilçesinde inşaat halindeki 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Liseler Mahallesi Şirinler Sokak üzerinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerin, kaynak makinesi ile kestikleri metal su borularından sıçrayan kıvılcım, yerde bulunan mantolama malzemelerinin üzerine düştü. Kısa sürede mantolama malzemelerini kaplayan alevler büyüdü. Hızlı bir şekilde inşaatı boşaltan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.