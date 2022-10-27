Ordu’nun İkizce ilçesinde 52 atölye çalışmasının katılımıyla düzenlenen bilim şenliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Ordu’nun İkizce ilçesinde 52 atölye çalışmasının katılımıyla düzenlenen bilim şenliğinin açılışı gerçekleştirildi.

İkizce Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan buluş ve projeler, açılan 57 atölye sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çeşitli teknolojik buluşun yanında öğrencilerin bilime olan ilgisini de ortaya koyan Laleli Bilim Şenliği, İkizce Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan alanda törenle açıldı.

“İyi nitelikli insan yetiştirmek için bu süreci iyi yönetmek gerekir”

Programda konuşan İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, “Eğitim bir sonuç değil, bir süreçtir. İyi bir insan yetiştirmek için bu süreci iyi yönetmek gerekir. İyi ve nitelikli insan yetiştiremezsek istikbalimize ümitle bakmak mümkün olamayacaktır. Bu yönüyle uygulamalı eğitim çok önemlidir. Öğrencilerimizin teorik bilgiden uygulamaya yönelme noktasında bu şenliğimizin çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

İkizce Kaymakamı Ali Can Yıldız ise bilim şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program ilçe protokolünün atölyeleri gezmesiyle devam ederken, şenlik 3 gün boyunca devam edecek.