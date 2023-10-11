Ordu Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda kendi seralarında ürettiği 3 milyonu aşkın sebze fidesini vatandaşlara dağıttı.

Göreve geldiği günden bu yana nitelikli tarım çalışmalarına büyük önem veren, tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek ve eğitim veren programlar uygulayan, üretimi teşvik ederek 28 bin dönüm âtıl tarım arazisini verim ve üretime kazandıran Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi seralarında ürettiği 600 bin adet kışlık sebze fidesini üreticilerle buluşturdu.

3 milyon 100 bin sebze fidesiyle 76 milyon lira katma değer

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen fide dağıtım töreninde konuşan Başkan Güler, Ordulu üreticilere bu zamana kadar 2 milyon 500 bin adet sebze fidesinin dağıtımını yaptıklarını, Ordu ekonomisine yaklaşık 76 milyon TL’lik katkıda bulunduklarını söyledi.

Başkan Güler, “Güvenli gıda konusu son derece önemli. Aynı zamanda bu yeşil ekonomiyi Ordu’da başlattığımızın güzel bir işareti. Bugünden başlayarak 600 bin adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Bu dağıtımla birlikte üreticilerimize dağıtımını yaptığımız fide sayısı 3 milyon 100 bine çıkmış oluyor. Bununla birlikte ilimiz ekonomisine yaklaşık 76 milyon TL katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

“Büyükşehir Belediyemizin üreticilere katkısı devam ediyor”

Törende konuşan Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise üreticilere verdiği destekler dolayısıyla Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemizin üreticilere olan katkıları devam ediyor. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz dönemlerde de kışlık ve yazlık fideler dağıtıldı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yine ihtiyacı olanlara sera naylonu da dağıtıldı. Seracılığın ilimizde gelişmesi adına her türlü katkıyı sağlıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, fideleri alacak üreticilerimizin ürünlerinin bol ve kaliteli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tohumdan yetiştirilen fideler 19 ilçedeki üreticilere dağıtılıyor

2021 yılında fide üretimi amacıyla sera kuran ve ilk denemelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tohumdan fide yetiştiriciliğine başladı. Bu yıl içerisinde tohumdan kışlık sebze olarak 600 bin marul fidesi yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, 450 bin adet kıvırcık marul, 75 bin adet yedikule ve 75 bin kırmızı marul fidesini üreticilere dağıttı. Büyükşehir Belediyesi kışlıktan sonra yazlık sebze fidelerini de aynı şekilde tohumdan yetiştirerek üreticilere dağıtacak.

240 dekar örtü altı alan aktif hale getirildi

Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı 600 bin fide ile üreticileri 1.5 milyon lira ödeme yapmaktan kurtardı. Ayrıca 600 bin adet fide dikimi ile 240 dekar örtü altı alan aktif hale getirildi.