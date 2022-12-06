Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor. Son 1 aylık denetimde toplam 385 denetim gerçekleştiren ekipler 35 yerel ve zincir market hakkında, haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor. Son 1 aylık denetimde toplam 385 denetim gerçekleştiren ekipler 35 yerel ve zincir market hakkında, haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatla mücadelede yeni adımlar atmasının ardından zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 19 ilçede kendi sorumluluk alanlarındaki zincir marketlere şok denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketlerinde malın ayırıcı özelliği, yerli ürünlerde üretim logosu, fiyat değişiklik tarihi, yaş sebze meyvelerde ürün künyesi, etiket kontrolü, hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve işyeri ruhsatı kontrolü yapıldı.

19 ilçede 385 yerel ve zincir marketler denetlendi

Denetimlerde 19 ilçede 385 market ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uygunluk göstermeyen 35 marketle ilgili tutanak tutuldu.

Yasal işlemleri Ticaret İl Müdürlüğü yapıyor

Öte yandan denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti. Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyaran zabıta ekipleri bu tür durumlarla karşılaşanların Alo 153 Zabıta Şikâyet Hattı’nı aramalarını istedi.