Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan taş duvar çalışmaları ile Gürgentepe ilçesindeki 30 kilometrelik grup bağlantı yolu koruma altına alınıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinin Şirinköy, Alaseher, Tuzla, Hasancık ve Bahtiyarlar, Çamaş ilçesinin ise Yeşilvadi ile Budak Mahallesini birbirine bağlayan ve geçen yıllarda asfaltlanan yaklaşık 30 kilometrelik grup bağlantı yolunu taş duvar çalışmasıyla koruma altına alıyor.

Yaklaşık 6 yıllık süreçte Gürgentepe ilçesinde 3 bin 80 metreküp taş duvar çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahtiyarlar Mahallesi’nde 40 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde taş duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmayla yolun hasar alarak ömrünün kısalmasının önüne geçen ekipler, olması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların can güvenliğini de sağlamış oluyor.