Ordu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Burada düzenlenen törende protokol tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Atatürk Anıtı’ndaki tören sona erdi. Çelenk koyma töreninin ardından, valilik makamında tebrikat töreni yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, Ordu Lisesi önünde yapılan kutlama töreni ile devam edildi. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bayram Akşahin yaptı.

“Bugün, 100 yıl önce 1922 yılında Kocatepe’de, Dumlupınar’da, Afyon Ovası’nda sırtında mermi taşıyanların, silahını kapıp cepheye koşanların, haksızlığa, zulme, esarete karşı mücadele edenlerin ve ebedi başkomutan Mustafa Kemal’in ilk hedef olarak gösterdiği Akdeniz’e doğru ileri koşanların sel olup İzmir’e aktığı bir gündür” diyerek, konuşmasına başlayan Akşahin, ”30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunun kendisini esir etmek isteyen, yayılmacı ve istilacı güçlere karşı; kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaş ve ulusal benliğini kurtardığı ve zafer destanını yazdığı bir gündür. Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bu destanların yazarları; Niğbolu’da, Çaldıran’da, Mohaç’ta, Çanakkale’de, Kahramanmaraş’ta, İnönü’de, Sakarya’da, Afyon’da ve İzmir’de bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahraman şehitlerimiz ile kıymetli gazilerimizdir. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak, bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk milletinin ve bağrından çıkardığı ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını bir kez daha kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Jandarma Astsubay Üst Çavuş Gurbet Kayadibi ise günün hissiyatına dair “30 Ağustos” adlı şiiri seslendirdi. Ordu Lisesi önünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, bayrak ve flamaların, muharip gazilerin, askeri birliklerin tören geçişiyle sona erdi.

Ordu Lisesi önünde yapılan törene; Vali Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Vergi Mahkemesi Başkanı Eşref Başeskioğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Av. Sibel Torun, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, daire müdürleri, siyasi parti, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.