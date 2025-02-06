Ordu’nun Akkuş ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürülürken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın ilçenin Yazıkbelen Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kocakoç’a ait binanın çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın, apartman sakinleri arasında büyük paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da olayı endişeyle izledi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Yangın sonrası çatı katında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.