Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında 285 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında batı illerine sevkiyat yapan tır içerisinde yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı. Tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.