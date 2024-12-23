Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 22 bin 525 öğrenciye yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 19 ilçede 243 okulda verilecek olan temel yangın güvenlik eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiyecilik mesleğini genç nesillere tanıtmak, yangın güvenliği konularında bilgili nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan eğitimler kapsamında Altınordu, Fatsa, Ünye, Gölköy, Korgan, Kumru, Çaybaşı, Kabadüz ilçelerinde 162 okulda verilen eğitimler kapsamında 22 bin 525 öğrenciye ulaşıldı.

Öğrencilerin yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası süreçlerle ilgili bilgi edinmeleri, uygulamalı tatbikatlarla olması muhtemel acil durumlara hazırlıklı hale gelmeleri sağlanacak olan proje kapsamında öğrencilere yangın güvenlik temel eğitimi, evde güvenli yaşam, okullarda tahliye konularında eğitim verilerek tatbikatlar yapıldı.

Aileler üzerinde de olumlu etkiler bırakması ve toplum genelinde yangın güvenliği bilincinin artmasının öngörüldüğü eğitim çalışmalarıyla dönem sonuna kadar 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.